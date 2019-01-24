Eleq ipucu cevabı nedir? 24 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 24 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (24 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? ? Bakalım sanatla aranız nasıl ? Eserlerini saymakla bitiremeyeceğimiz, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir, biliyor musunuz?" olarak belirlendi. İşte 24 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

24 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

24 Ocak eleq ipucu sorusu: "'İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir"

24 Ocak eleq ipucu cevabı: ALEXANDRE VALLAURY

24 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU SORUSU: ALEXANDRE VALLAURY KİMDİR?

Çorumda doğdu. Sanat dünyasında “Komet” adıyla bilinen ressam Gürkan Coşkun, 1971 yılında devlet sınavını kazanarak Vincennes Üniversitesi’ne devam etti.

Bu tarihten itibaren çalışmalarını Paris ve İstanbul’da sürdürmeye başladı. 1974’ten bu yana Salon de Mai sergilerine katılmaktadır. İlk kişisel sergisini 1974’te Fransa’nın Rouen kentinde açtı. Yurtiçindeki ilk kişisel sergisi 1977’de İstanbul’da oldu.

Alexandre Vallaury; 2 Nisan 1850 yılı İstanbul’da doğumlu. Orta öğretimini Saint Joseph Koleji’nde yaptı. Eğitimi için Paris'e gitti ve orada Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim aldı.

Paris'ten döndükten sonra 2 Mart 1883'ten 10 Ağustos 1908'e kadar, "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi" nde(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) mimarlık öğretmeni olarak ders verdi.

Yapılan ilk müze binasının işleri Osman Hamdi Bey Vallaury'a verdi. 1896 yılında Legion d'Honneur madalyasıyla onurlandırıldı.

Büyükada Rum Yetimhanesi ve müzede sergilenen İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdinden esinlenerek yaptığı İstanbul Arkeoloji Müzesi ana binasıdır. Diğer eserleri arasında, İstinye'deki Afif Paşa Yalısı, Baltalimanı'nda Zeki Paşa Yalısı, Bağlarbaşı'ndaki Mecid Efendi Köşkü, Galata'daki Osmanlı Bankası, Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası (bir dönem Haydarpaşa Lisesi, günümüzde Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi binası), Cağaloğlu'nda Düyun-u Umumiye binası (İstanbul Erkek Lisesi, günümüzde İstanbul lisesi), Beyoğlu'nda Pera Palas Oteli ve Emek Sineması (Cercle d'orient).

Alexandre Vallaury projeleri:

1.Hezaren Han

2.Ömer Abed Hanı

3.Demirbank Binası

4.Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü Binası

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.