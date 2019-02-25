Eleq ipucu cevabı nedir? 25 Şubat Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 25 Şubat Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (25 Şubat) Eleq ipucu sorusu "İyi haftalar eleqseverler Tarih meraklıları bu soruda toplanıyor Birinci Dünya Savaşı 1914 yılbaşında, Alman ve İngiliz askerler ateşkes ilan edip ne yapmışlardır, kimler biliyor?" olarak belirlendi. İşte 25 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

25 Şubat ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

25 Şubat eleq ipucu sorusu: "Nobel Edebiyat Ödülü'nü kabul etmeyen yazar kimdir?"

25 Şubat ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

25 Şubat eleq ipucu cevabı: FUTBOL MAÇI.

İngiliz askerleri çeşitli malzemelerden bir top yaptılar ve düşmanları ile futbol maçı düzenlediler. Alman askerleri her ne kadar sonunda savaşı kaybetmişlerse de, bu maçı 3-2 kazandılar..

25 Şubat ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Eleq ekibinden joker kodu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.