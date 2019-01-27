Eleq ipucu cevabı nedir? 27 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 27 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (27 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler, haftanın son sorusu için hazır mısınız? ? Edebiyat meraklılarını sevindirecek bir soru ile karşınızdayız ✏️ ? Kurumsallaşmış yapıların bir parçası olmak istemeyen ve bunun yaratıcılığını sınırlayacağına inanan hangi yazar, 1901'den bu yana verilen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kabul etmemiştir? " olarak belirlendi. İşte 25 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

27 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

27 Ocak eleq ipucu sorusu: "Nobel Edebiyat Ödülü'nü kabul etmeyen yazar kimdir?"

27 OCAK ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

27 Ocak eleq ipucu cevabı: Jean-Paul Sartre

27 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU SORUSU: JEAN-PAUL SARTRE KİMDİR?

Jean-Paul Sartre (tam adı: Jean-Paul Charles Aymard Sartre) 21 Haziran 1905'te Fransa'da doğdu. 15 Nisan 1980'de yaşamını yitirdi. Babasını küçük yaşta kaybetti. Sarbonne Üniversitesi'nde Almanca profesörü olan dedesi tarafından yetiştirildi. Paris'te başladığı lise eğitimini Rochelle'de tamamladı. 1929'da yüksek öğretmen okulundan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında kız arkadaşı Simone de Beauvoir ile başlayan ilişkisi ömür boyu sürdü. 1931-1945 arasında Le Havre, Lion ve Paris'teki okullarda öğretmenlik yaptı. Berlin'de 2 yıl Alman fesefesini inceledi. 2'nci Dünya Savaşı'nda esir düştü. Savaştan sonra Fransa'nın siyasal yaşamında önemli bir yer edinmeye başladı. Komünizme yakınlık duydu. 1956'da Sovyetler Birliği, İskandinavya, Afrika, ABD ve Küba'yı gezdi. 1960'a kadar yazılarını ve düşüncesini komünizm ve Sovyetler'e ayırdı.

1960-1971 arasında Gustave Flaubert'le ilgili incelemeler yaptı. 1971'den sonra çok az yazdı. Yaşamının son döneminde gözleri görmemeye başladı. Bir akciğer uru yüzünden yaşamını yitirdi. Cenaze törenine 25 bini aşkın kişi katıldı.

Kişinin özgürlüğünü savunan "Varoluşçuluk"un sözcülüğünü yaptı. Roman ve oyunlarının yanısıra felsefe eserleriyle de tanındı. Özgün Marksist anlayışıyla Fransa'nın güncel siyasi olayları içine etkin rol aldı. 1964'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer bulundu ama ödülü almayı reddetti.

İlk romanı "Bulantı"yı öğretmenlik yaptığı yıllarda yazdı. 1938'de basılan bu kitap, savunduğu güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşünceleriyle özgün bir eserdir. Felsefi olarak çıkarımlardan çok titiz ve önyargısız gözlemlere yer veren "fenomenoloji yöntemini" benimsedi. Bu alandaki en ünlü kitabı "1943'te yazdığı "Varlık ve Hiçlik"tir. İnsan bilincini, varlık ya da nesnelerin "şeyleri" karşısında bir "hiçlik" olarak yorumladı. Bilinç, maddi olmayan bir varlığa sahiptir ve bu yüzden belirlenebilirlik sınırlarının dışında kalır. Bu da zihinsel özgürlüğü olanaklı kılar. Özgürlük kavramı, toplumsal sorumluluğu da içerir.

Marks'ın diyalektik felsefesini inceledi. Bunun Sovyet Rusya'da geçerli olamayacağı sonucuna vardı. Çağdaş dünya için geçerli bir felsefe olmakla birlikte, Marksizmin var olan biçiminin giderek kemikleştiğini, yeni durumlara uyum yeteneğini kaybettiğini yazdı. Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri, sadece Fransa'da değil tüm dünya ülkelerinde aydınların sözcüsü oldu. Tanrı'yı, her türlü kurulu düzeni, aileyi, klasik anlamıyla edebiyatçıyı, filozofu, eylem adamını, dostlukları, toplumun belirli kesimlerini, partileri, kalıplaşmış düşünceleri yadsıdı. Toplumsal eylemlerin hemen hepsinde bizzat yer aldı. Yaşamıyla da dünya görüşünün gereklerine uydu.

Babasını ufak yaşta yitiren Sartre, annesinin ailesinin yanında büyüdü. Olgunluk sınavını Louis le Grand Lisesi'nde verdi. Daha sonraki eğitimini Ecole Normale Supérieure'de, İsviçre'deki Fribourg Üniversitesi'nde ve Berlin'deki Fransız Enstitüsü'nde sürdürdü. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı ve 1928'de Simone de Beauvoir'la tanıştı. II.Dünya savaşı sırasında Almanlar tarafından hapse atılmasının sonrasında Direniş hareketine katıldı. Sinekler adlı ünlü oyunu bu koşullarda yazıldı ve sahnelendi. Aynı sekilde, Varlık ve Hiçlik adlı kendi felsefesini açıkladığı ünlü yapıtı da bu sırada yazıldı.( 1943 )

1945 yılında öğretmenliği bıraktı ve " Les Temps Modernes " adlı edebi-politik dergiyi çıkarmaya başladı. Kitaplarının neredeyse tümü edebi ve politik sorunları işleyen kuramsal metinler olarak şekillendi. Sartre, savaş sonrası dönemde ise özellikle politik etkinlikleriyle öne çıkmaya başladı. Soğuk savaş dönemi boyunca birçok eleştirisine rağmen Sovyetler Birliği'ni desteklemiş, Fransa'nın Cezayir'e karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkmıştır. Çıkardığı dergi, bu bağlamda yoğun bir etkinlik göstermiştir.

Sartre, 1964 yılında kendisine verilmek istenen Nobel Ödülünü geri çevirmiştir. Bunun hem yapıtlarına hem de politik konumuna zarar verecegini düşünmüştür. " 121'lerin Bildirgesi " olarak bilinen bildirgeyi imzalamış ve 1961-1962 yılındaki büyük gösterilere katılmıştır. Ayrıca, 1966-67 yılları arasında Vietnam Savaşı'nda meydana gelen katliamları sorgulamak üzere kurulmuş olan Russel Mahkemesi'nin de başkanlığını yapmıştır. Politik etkinlikleri giderek yoğunlaşmış ve kendi iç-dönüşümleriyle birlikte şekillenmiştir. 1968 olayları Sartre'ın kendi fikirlerini ve geleneksel entelektüel konumlarını da sorguladığı bir dönem olmuştur. Sovyetler'in Prag'a müdahalesinin ve Fransa'daki öğrenci hareketlerinin üzerine, teorik politik alanı yeniden değerlendirmeye başlamış, 1973'te Liberation'u kurmuştur.

1974 yılında Sartre'ın gözleri büyük oranda görmez oldu. Bu nedenle politik etkinlikleri yavaşladı, ancak her zaman yine de Batı'nın Doğu üzerindeki baskılarına karşı etkinliklerde bulundu ve insan hakları konusunda her zaman duyarlı oldu. Bu tutumuyla, Aydınların yeri ve rolü konusunda hem teorik hem de pratik bir örnek oluşturdu.

Sartre ve Beauvoir'in mezarıÖte yandan siyasal aktifliğinin onun edebi ve felsefi yönünü gölgelediği söylenemez. Sartre her şeyden önce kendisinden iyi bir edebiyatçı ve yetkin bir filozof olarak söz ettirmeyi başardı. 15 Nisan 1980'de Paris'te öldüğünde geride felsefe ve edebiyat açısından büyük değerde metinler bıraktı.

Kendi varoluşçu felsefesini işlediği başlıca yapıtları: Özgürlügün Yolları, Bulantı, Gizli Oturum, Kirli Eller, Sözcükler, Duvar olarak belirtilebilir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.