Eleq ipucu cevabı nedir? 30 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 30 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (30 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Sevgili eleqseverler bugün nasıllar? Ülkemizde satışa sunulduğu ilk yıllarda bir pazarlama taktiği olarak ortaya çıktığı düşünülen Japon yapıştırıcısı, zaman içinde isme dönüşmüştür. Peki, 1942'de Eastman Kodak’ta kimyager olarak çalışırken, Japon yapıştırıcısını kazara keşfeden mucit nerelidir, biliyor musunuz? " olarak belirlendi. İşte 30 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

30 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

30 Ocak eleq ipucu sorusu: "Japon yapıştırıcısını icat eden mucit nerelidir?"

30 OCAK ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

30 Ocak eleq ipucu cevabı: ABDlidir

30 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU CEVABI: JAPON YAPIŞTIRICISINI KİM BULDU? NERELİDİR?

Japon yapıştırıcısını Harry Coover isimli ABD vatandaşı bulmuştur.

II. Dünya Savaşı sırasında Eastman Kodak firmasında kimyager olarak çalışan Dr. Coover, 1942 yılında silahların dürbünlerinde ve nişangâhlarında kullanılabilecek şeffaf plastik maddeler üzerinde çalışıyordu. Araştırmalarında, yapısındaki kimyasal gruplar nedeniyle siyanoakrilat olarak bilinen organik bir madde sentezdi. Bulaştığı her yere kolayca yapışan bu madde işine yaramamıştı. Bu nedenle bu ve benzeri maddeler üzerindeki çalışmalarını rafa kaldırdı, hem de yaklaşık dokuz yıllığına. 1951 yılında Fred Joyner ile jet uçaklarında kullanılabilecek dayanıklı bir plastik malzeme üzerinde araştırmalar yapan Coover'ın aklına yıllar önce sentezlediği siyanoakrilat yapılı maddeler geldi. Havadaki nemin de etkisiyle temas ettiği her şeye yapışan bu madde maalesef bu iş için de uygun değildi. Ancak Coover, sentezlediği maddeyi bu defa bir kenara atmak yerine onun kuvvetli bir yapıştırıcı olarak kullanılabileceğini fark etti ve patentini aldı. Böylece siyanoakrilat yapıştırıcılar 1958 yılında ticari ürün olarak raflarda yer almaya başladı.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.