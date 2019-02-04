Eleq ipucu cevabı nedir? 4 Şubat Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 4 Şubat Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (4 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar ve iyi haftalar sevgili eleqseverler Orta Anadolu’dan Ege’ye kadar geniş bir bölgede görülen, günümüzde de varlığını sürdürmekte olan bir oyunu soracağız size bugün Özellikle köy düğünlerinde, gece yakılan ateş etrafında ve davul-zurna eşliğinde sadece erkeklerin oynadığı bu oyunun adını kimler biliyor?" olarak belirlendi. İşte 4 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

4 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

4 Şubat eleq ipucu sorusu: "Gece yakılan ateş etrafında ve davul-zurna eşliğinde sadece erkeklerin oynadığı oyun nedir?"

4 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

4 Şubat eleq ipucu cevabı: SİNSİN

4 ŞUBAT ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU CEVABI: SİNSİN NEDİR?

Sinsin oyunu genellikle köy düğünlerinde geceleyin yakılan bir ateş etrafında, davul-zurna eşliğinde sadece erkekler tarafından oynanan yarışmalı bir oyundur. Oyunun adının, sessizce hareket etmek anlamına gelen “sinmek”ten geldiği yönünde görüşler vardır.

Çoğunlukla ateş yanında oynanması, kimi yerlerde ateşin üstünden atlanması, sık sık yinelenen hareketlerle birinin ötekinin yerini alması, yaygınlığı, seyredenlerin oyuna tepkisi oyunun dramatik bir ritüel kalıntısı olduğu sanısını uyandırmaktadır.

Düğün gecesi, düğün evinin önünde bir ateş yakılır ve davul-zurna çalmaya başlar. Sinsin oynayacak gençler ateşin etrafına dizilirler. Bir genç ortaya çıkar, davulun temposuna uygun şekilde, sırayla birer ayağı üzerinde sıçrayarak oynamaya başlar. Oynarken bir elini alnına siper eder ve durmadan yer değiştirerek etrafını kontrol eder. O sırada bir başka oyuncu birden ortaya atılarak diğer oyuncuyu yakalamaya çalışır. Eğer birinci oyuncuyu yakalar ve sırtına vurursa, vurulan oyuncu meydandan çekilir. Oyuna bu şekilde kaçıp kovalamalarla devam ederken kimi zaman ateş üzerinden de atlanır. Bu şekilde ateş sönene kadar oyun sürer. Sinsin hep birlikte çekilen halayla sona erer. Sinsin oyunu kimi yörelerde düğünün de sonunun geldiğini gösterir.

Orta Anadolu’dan Ege’ye kadar geniş bir bölgede görülen sinsin oyunu günümüzde de varlığını sürdürmekte, halk oyunları dernekleri aracılığıyla öğretilerek gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmaktadır.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.