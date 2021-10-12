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Eleşkirt ne demek, TDK'ya göre Eleşkirt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eleşkirt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Eleşkirt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eleşkirt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Eleşkirt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Eleşkirt ne demek, TDK'ya göre Eleşkirt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eleşkirt ne demek? Eleşkirt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Eleşkirt kelimesi. Peki Eleşkirt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eleşkirt nedir, Eleşkirt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ELEŞKİRT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eleşkirt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Eleşkirt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağrı iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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