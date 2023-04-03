Eli Junior Kroupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Junior Kroupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eli Junior Kroupi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eli Junior Kroupi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eli Junior Kroupi 23 Haziran 2006 tarihinde Lorient şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Eli Junior Eric Anat Kroupi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eli Junior Kroupi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Eli Junior Kroupi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eli Junior Kroupi'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Eli Junior Kroupi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eli Junior Kroupi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lorient B
Eli Junior Kroupi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eli Junior Kroupi şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Lorient (2013-)
Eli Junior Kroupi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.
Fransa U16 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.
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