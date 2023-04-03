Eli Junior Kroupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Junior Kroupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eli Junior Kroupi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eli Junior Kroupi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.