Elian Gonzalo Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Gonzalo Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Gonzalo Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elian Gonzalo Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elian Gonzalo Robles 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elian Gonzalo Robles Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına - tarihinde katılmıştır. Elian Gonzalo Robles'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elian Gonzalo Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elian Gonzalo Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elian Gonzalo Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elian Gonzalo Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elian Gonzalo Robles şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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