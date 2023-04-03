Elias Bardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Bardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Elias Bardi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Bardi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.