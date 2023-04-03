Elias Bardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Bardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Bardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elias Bardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elias Bardi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Elyas Bardi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elias Bardi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Bardi'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Elias Bardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elias Bardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında ADO U17
1 Ocak 2022 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Elias Bardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elias Bardi şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ADO Den Haag (2019-2022), FC Utrecht (2022-)
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