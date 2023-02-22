Elias Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Pereyra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Pereyra 15 Şubat 1999 tarihinde La Matanza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Pereyra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Pereyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Pereyra'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elias Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

7 Ocak 2020 yılında Benfica B

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo

12 Ağustos 2020 yılında Panetolikos

6 Temmuz 2022 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Kallithea

30 Haziran 2023 yılında Godoy Cruz

Elias Pereyra kimdir

Elias Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Pereyra şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Elias Pereyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elias Pereyra nereli

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