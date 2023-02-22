Elicha Ahui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elicha Ahui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elicha Ahui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elicha Ahui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elicha Ahui 28 Aralık 2003 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elicha Ahui Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tornado Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elicha Ahui'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elicha Ahui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elicha Ahui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Drogheda United
31 Aralık 2023 yılında Lincoln U18
Elicha Ahui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elicha Ahui şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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