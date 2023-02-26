Eliel Peretz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliel Peretz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliel Peretz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliel Peretz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliel Peretz 18 Kasım 1996 tarihinde Bat Yam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da אליאל פרץ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliel Peretz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Eliel Peretz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Eliel Peretz'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eliel Peretz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eliel Peretz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eliel Peretz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliel Peretz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında M. Tel Aviv

5 Eylül 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

16 Eylül 2018 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

17 Temmuz 2019 yılında Hapoel Hadera

27 Temmuz 2020 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2022 yılında Hapoel Haifa

Eliel Peretz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliel Peretz şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eliel Peretz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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