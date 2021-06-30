Elif Çakal kimdir? Elif Çakal'ı kim öldürdü, katilleri yakalandı mı? Elif Çakal cinayeti

Elif Çakal cinayeti hakkında bir çok soru gündeme geldi. 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek ölmesine ilişkin 4 gözaltı bulunuyor. Peki Elif Çakal kimdir? Elif Çakal'ı kim öldürdü, katilleri yakalandı mı?

ELİF ÇAKAL KİMDİR?

15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni 26 Haziran cumartesi günü Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde bulundu. Hayatını kaybeden genç kızın 4 arkadaşı intihar ettiğini iddia ederken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

ELİF ÇAKAL'I KİM ÖLDÜRDÜ, KATİLLERİ YAKALANDI MI?

İddiaya göre, Elif Çakal ve beraberindeki 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada birlikte bir süre eğlendikten sonra Elif Çakal, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.

Olay yerine gelen ekipler genç kızın 2 kız arkadaşını ağlarken buldu. Yanlarındaki 2 erkeğin de kaçtığını öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında Tuana Y. ve Senem T. ile yakalanan 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, Kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ELİF ÇAKAL CİNAYETİ

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce genç kızın arkadaşları tarafından dövüldüğü ana ilişkin çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçurumun kenarında Elif Çakal'ın dakikalarca darp edildiği görülüyor.

Kavgadan kısa süre sonra da genç kızın cansız bedeni uçurumda bulunması olayın cinayet olabileceği şüphesini arttırdı.