Elif Ceren Balıkçı acı haberi Instagram hesabından duyurdu: Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi? Nasıl beni bıraktın?

Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, nefesim kesildi. Hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum.''

Elif Ceren Balıkçı Kimdir Kaç Yaşında Nereli?

Elif Ceren Balıkçı, 9 Nisan 1999 senesinde hayata gözlerini açmış bir isimdir.Avusturya’lı olan oyuncu Türk asıllıdır.Boyu 1,63 olan oyuncu 42-43 kilodadır.Buğday bir ten rengine sahip olan oyuncunun gözleri eladır.Kumral renkte saçlara sahiptir.

2008 senesinde oyunculukla tanışması ile beraber onu Tv ekranlarında izlemeye başladık.İlk olarak Kayıp Prenses’de rol almıştır.Kimdirkim. com Şirin halinle beraber daha çok aynı yaşta olmak üzere bir çok hayrana sahiptir.2009 tarihinde ikinci dizisi olan Kayıp Madalyon ile tekrar tvde gözüktü.

Özellikle Bana Artık Hicran De dizisinde canlandırmış olduğu karakter ile beraber internette daha sık aranılan bir ünlü olmuştur.

Dizi, sinema ve reklam projeleri ile beraber genç yaşta olmasına rağmen şimdiden oyunculuğunla bir çok yönetmenin projelerde yer vermek istediği bir isim olmuştur.

Okul ve Set dışında daha çok alışveriş yapmaktan hoşlanan oyuncu, güzel giyinmeyi ve bakımlı olmayı seviyor.

Oynadığı Diziler ve Filmler

2008 – Kayıp Prenses

2009 – Kayıp Madalyon

2010 – Bez Bebek

2011 – Su’dan Sebepler

2012 – Zil Çalınca

2012 – Merhaba Hayat

2012 – Dedemin Dolabı

2013 – Merhamet

2014 – Bana Artık Hicran de

2016 – Göç Zamanı

2017 – Kırgin Çiçekler