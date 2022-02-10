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Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi

Quatro Siyaset Stratejileri Başkanı Elif Dördüncü Aydemir'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi...

Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi

Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi oldukça araştırılıyor. Bu bağlamda, Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi...

Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi

ELİF DÖRDÜNCÜ AYDEMİR KİMDİR? 

Elif Dördüncü Aydemir, Türkiye, Avrupa Birliği, Balkanlar ve Kafkaslar’da siyasi kampanyalarda Stratejik Danışman olarak çalışmakta, aynı zamanda yurtiçi ve dışında çeşitli üniversitelerde Siyaset Bilimi, Siyasi Kampanyalar, Siyaset Sistemleri, Kurumlar için hükümetle ilişkiler gibi konularda ders ve seminerler vermektedir.

Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak yüksek lisans dersleri vermektedir. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimine Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde devam etmiştir.

Sorbonne Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler-Strateji ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra aynı okulda doktora çalışmalarını sürdürmüştür.

Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir'in biyografisi

Faaliyetlerini Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak sürdüren Elif Dördüncü Aydemir, IAPC (International Association of Political Consultants), EAPC (European Association of Political Consultants) ve ISPP (International Society of Political Psychology) organizasyonlarının da aktif bir üyesidir.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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