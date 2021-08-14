Elif Şafak'tan dikkat çeken iltifat! Cinsel yönelimini açıkladı: "Alay konusu olmaktan çok korktuğum için..."

Mahrem adlı kitabıyla günlerce konuşulan Elif Şafak bu kez yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Yaşamını İngiltere'de sürdüren ünlü yazar, cinsel yönelimi hakkında konuşarak biseksüel olduğunu açıkladı.

"HİÇ KİMSE SESSİZ KALMAMALIDIR"

Elif Şafak, TED Talks konuşmasında, "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

BİSEKSÜEL NEDİR?

Erkeklere ve kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için biseksüel kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen "bi" ve cinsel anlamına gelen "seksüel" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

46 yaşında olan Elif Şafak 25 Ekim 1971 yılında Fransa'nın Strazburg kentinde doğdu. Elif Şafak'ın babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı, ve Elif Şafak'ı annesi büyüttü. Bu sebeple Elif Şafak babasının soyadı yerine annesinin adını kullanıyor.

Elif Şafak kimdir? Nerelidir? Elif Şafak Mahrem kitabı sapık sayfaları oku!

Elif Şafak Mahrem kitabı sapık sayfaları oku! Elif Şafak kimdir? Nerelidir?

ELİF ŞAFAK KİTAPLARI

Kem Gözlere Anadolu

Pinhan

Şehrin Aynaları

Mahrem

Bit Palas

Araf (The Saint of Incipient Insanities çevirisi)

Beşpeşe

Med Cezir

Baba ve Piç (The Bastard of Istanbul çevirisi)

Siyah Süt

Aşk

Kağıt Helva

Firarperest (kitap)

İskender

Şemspare

Ustam ve Ben

Havva'nın Üç Kızı