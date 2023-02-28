Elijah Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Adekugbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Adekugbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Adekugbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Adekugbe 17 Temmuz 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada,Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Adekugbe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Elijah Adekugbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Adekugbe'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elijah Adekugbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/elijahadekugbe

http://www.instagram.com/elijahadekugbe

Haberin Devamı

Elijah Adekugbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Adekugbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Elijah Adekugbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Adekugbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Aralık 2018 yılında Cavalry FC

23 Aralık 2022 yılında York United

Elijah Adekugbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Adekugbe şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.