Elijah Akanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Akanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Akanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elijah Akanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elijah Akanni 22 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elijah Akanni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wuchem Management yapmaktadır. Elijah Akanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Akanni'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elijah Akanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elijah Akanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında MFM FC
16 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Elijah Akanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elijah Akanni şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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