Elijah Ogene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Ogene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Ogene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Ogene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Ogene 15 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Ogene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elijah Ogene, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Ogene'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elijah Ogene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Ogene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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- yılında Sunshine Stars

- yılında Plateau United

- yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2014 yılında Abia Warriors

30 Ekim 2019 yılında Katsina Utd.

23 Eylül 2021 yılında Plateau United

1 Eylül 2022 yılında Wikki Tourists

Elijah Ogene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Ogene şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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