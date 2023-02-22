Elijah Oyetoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Oyetoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Oyetoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elijah Oyetoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elijah Oyetoro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elijah Oyetoro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elijah Oyetoro, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Oyetoro'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elijah Oyetoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elijah Oyetoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Elijah Oyetoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elijah Oyetoro şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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