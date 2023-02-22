Elijah Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elijah Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elijah Simon {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elijah Simon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Elijah Simon'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elijah Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elijah Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Niger Tornad.
Elijah Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elijah Simon şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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