Elindeki pompalı silahla sokaklarda dolaştı, uyaran bekçiyi başından vurdu!

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde saat 22.00'da meydana gelen olayda, görevde olan bekçiler sokakta dolaşan 3 kişilik bir gruptan birinin elinde pompalı tüfek olduğunu gördü.

Bekçilerin elindeki silahı bırakması yönünde uyarıda bulunduğu O.A.A uyarıları dinlemeyerek silahını ateşledi ve olay yerinden kaçtı.

BEKÇİ BAŞINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonrasında başına saçmalar isabet eden bekçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinde bulunan 43 yaşındaki H.G. ve 19 yaşlarındaki B.G. ile E.B'yi gözaltına alan ekipler, kaçan O.A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli sivil ekipler, O.A.A'yı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde şahsın çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi

Gözaltına alınan O.A.A'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.