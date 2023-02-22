Elini Dimoutsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elini Dimoutsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elini Dimoutsos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elini Dimoutsos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elini Dimoutsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elini Dimoutsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elini Dimoutsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elini Dimoutsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elini Dimoutsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elini Dimoutsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elini Dimoutsos 18 Ağustos 1988 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ελίνι Δημούτσος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elini Dimoutsos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elini Dimoutsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elini Dimoutsos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elini Dimoutsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elini Dimoutsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elini Dimoutsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elini Dimoutsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Ilysiakos

1 Temmuz 2006 yılında Fostiras

30 Haziran 2007 yılında Ilysiakos

1 Temmuz 2007 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2008 yılında OFI Girit

30 Haziran 2009 yılında Panathinaikos

1 Ocak 2010 yılında Panetolikos

30 Haziran 2010 yılında Panathinaikos

1 Ocak 2011 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2011 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2011 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2015 yılında Asteras Tripoli

4 Eylül 2017 yılında Platanias

1 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

6 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

3 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Anag. Karditsas

22 Eylül 2022 yılında AO Egaleo

Elini Dimoutsos kimdir

Elini Dimoutsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elini Dimoutsos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ilisiakos

Elini Dimoutsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 16 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elini Dimoutsos nereli

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