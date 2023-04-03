Eliot Pasture kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliot Pasture Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliot Pasture adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eliot Pasture Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eliot Pasture 23 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Eliot Pasture Boisbouvier şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eliot Pasture Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eliot Pasture, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eliot Pasture'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eliot Pasture Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eliot Pasture futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B
Eliot Pasture Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eliot Pasture şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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