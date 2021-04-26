Yapı tamamlanamayan cami için destek bekliyorlarİnşaatın çatısında intihar girişimi, Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplerden eşini istediÇıdam isminin anlamı nedir, Çıdam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elis isminin anlamı nedir, Elis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tarihi eser kaçakçısına suçüstü! Elindeki eserleri satmaya çalışırken yakalandıAdıyaman Belediye Başkanı devam eden yol çalışmalarını yerinde incelediOsmaniye’den yıkan haber! Sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kaybolduÇeçen isminin anlamı nedir, Çeçen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kadına şiddette zaman kaybı ortadan kaldırılacak! Kadın Acil Destek uygulaması kadınlara tanıtıldıİzmit Belediyesi Gölkay Park’ın çöplerini geri dönüşüme kazandırdı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elis isminin anlamı nedir, Elis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Elis isminin anlamı nedir, Elis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Elis isminin anlamı; değerli bir taş, güzel kokulu bir çiçek demektir. Bu içeriğimizde Elis isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Elis isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Elis isminin anlamı nedir, Elis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Elis isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Elis ismi ne demek, Elis ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Elis isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Elis İsminin anlamı nedir? TDK Elis anlamı:

Elis isminin anlamı TDK'da bilinmemektedir.

Elis İsmi Kuranda geçiyor mu?

Elis ismi Kuran'da geçmemektedir.

anlamı nedir?

Elis isminin kökeni:

Elis ismi Yunanca ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Elis ismini 2196 kişi kullanmaktadır.

Elis isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Elis isminin rengi:

Eski Gül

Elis ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Elis isminin Harf Analizi Nedir ?

Elis ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Elis isminin Numerolojisi Kaçtır?

Elis ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

L : 15

İ : 12

S : 22

= 55 Elis İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Elis ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Elis isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Elis isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5   L: 3   İ: 9   S: 1 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Elis isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT