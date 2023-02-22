Elisha Golbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elisha Golbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elisha Golbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elisha Golbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elisha Golbe 14 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elisha Golbe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elisha Golbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Elisha Golbe'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elisha Golbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elisha Golbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elisha Golbe şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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