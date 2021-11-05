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Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün akşam yayımlanan bültende Elite Naturel Organik Gıda ve İşbir Sentetik'in halka arzına onay verdi. Peki, Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Yatırımcılar halka araz için başvuruda bulunan firmaları yakından takip ediyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran ve başvurusu olumlu sonuçlanan Elite Naturel hakkındaki bilgiler vatandaşların oldukça dikkatin çekiyor. Bu bağlamda, Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını cevaplıyoruz. İşte halka arz kodu...

Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

ELİTE NATUREL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Yapılan başvuruda şirketin açıklamasına göre 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi amaçlanıyor. 

Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

ELİTE NATUREL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Gerçekleşen halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle yapılması düşünülüyor.

Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Halka arz gerçekleştikten sonra halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arzdan sonra 54 milyon TL'ye yükselecek. Şirketin yapacağı halka arz işleminde olumlu bir yön bulunuyor. O da Halk Yatırım önderliğinde 30 gün süresince fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerin gerçekleştirilecek olması. 

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağrı Eşmekaya öz kaynaklarını son bir yıl içerisinde yüzde 144,69 arttırdıklarını, satışlarda ise yüzde 81 yükselme yaşadıklarını ifade etti. Üretimin gerçekleştiği 7.66 milyon dönüm alanın birçok ülkenin yüzölçümünden büyük olduğunu söyleyen Eşmekaya,  ’’Organik tarım sahalarında üretilen meyve sebzeler sezonunda fabrikamıza getirilerek son teknolojik Endüstri 4.0 sistemiyle kurulan makine parkurlarımızda el değmeden işleniyor. Soğuk sıkım yöntemiyle sıkılan meyveler, pastörizasyon yöntemiyle katkısız olarak şişeleniyor’’ dedi.

 

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