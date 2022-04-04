Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İlk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Elite, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Peki Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Elite 5. sezon ne zaman çıkıyor?

ELİTE YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK? ELİTE 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Dijital yayın platformu Netflix, Elite'in beşinci sezonu için prömiyer tarihini duyurdu. Riverdale ve Euphoria arasında bir geçiş olan Netflix'in hit gençlik dizisi Elite, birkaç yıldır izleyicileri skandal ve drama hikayesi ile büyülemişti. İspanyol dizisi ilk olarak 2018'de izleyicilerle buluşmuştu.

Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisi olan Elite, yeni sezonuyla geliyor. Son olarak dünyanın en popüler yayın platformlarından Netflix, Elite'in beşinci sezonu için prömiyer tarihini duyurdu.

Beyazperde'de yer alan habere göre; Riverdale ve Euphoria arasında bir geçiş olan Netflix'in hit gençlik dizisi Elite, birkaç yıldır izleyicileri skandal ve drama ile büyülemişti. İspanyol dizisi ilk olarak 2018'de başlamıştı. Elite, kurgusal elit bir ortaokul olan Las Encinas'ta geçiyor ve bursla okula kayıtlı üç işçi sınıfı genç öğrencisi ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönüyor.

Netflix, dizinin hayranlarına bekledikleri haberi verdi. Platform, Elite'in yeni sezon prömiyer tarihini 8 Nisan olarak duyurdu.

Guzmán (Miguel Bernardeau), yanlışlıkla 4. sezon yeni gelen Mencía'yı (Martina Cariddi) avlayan yaşlı adam Armando'yu (Andres Velencoso) öldürdü. Sonuç olarak, Guzmán en iyi arkadaşı Ander (Aron Piper) ile Avrupa'yı görmek için İspanya'yı geride bıraktı, o da sevgilisi Omar'dan (Omar Ayuso) ayrılmak zorunda kaldı.

Netflix, Elite'in beşinci sezonu için 8 Nisan Cuma gününü resmen duyurdu. Yayıncı için her zamanki gibi, 8 bölümün tamamı o gün izlenebilir olacak. Guzmán'ın Armando'yu öldürdüğü yeni yıl partisinden sonra 5. sezonun başlayacağı söyleniyor. Armando'nun ölümünün sırrı, Samuel (Itzan Escamilla) ve Ari (Carla Diaz) arasındaki tomurcuklanan romantizmi bozmakla tehdit ediyor.

Elite ortak yaratıcısı Carlos Montero, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elite, her zaman geri dönmek istediğim bir evren. Bir yaratıcı ve bir izleyici olarak bu beni teşvik ediyor, beni rahatlatıyor, cesaretlendiriyor. Beşinci sezon o kadar harika, o kadar canlı oldu ki ona iki ve üç defadan fazla geri döneceğimi biliyorum. Bu duyular için bir şölen. Bundan zevk alacaksınız."

Elite sezon 5, üç yeni oyuncu ile ekranlara gelecek:

Bilal (Adam Nourou), Isadora (Valentina Zenere) ve Iván (André Lamoglia).