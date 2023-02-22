Elivelto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elivelto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elivelto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elivelto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elivelto 2 Ocak 1992 tarihinde Holambra [SP] şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Elivelto Ribeiro Dantas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elivelto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Elivelto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elivelto'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elivelto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elivelto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elivelto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elivelto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ekranas

1 Ocak 2015 yılında Zalgiris

3 Ocak 2018 yılında M. Petah Tikva

9 Ağustos 2018 yılında RFS

28 Ocak 2019 yılında Taraz

18 Ocak 2020 yılında Sogdiana

25 Ağustos 2020 yılında Panevezys

19 Ocak 2023 yılında Anag. Karditsas

Elivelto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elivelto şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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