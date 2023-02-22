Elkanah Godgift kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elkanah Godgift Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elkanah Godgift adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elkanah Godgift Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elkanah Godgift 15 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elkanah Godgift Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 24 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elkanah Godgift'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elkanah Godgift Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elkanah Godgift futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Abia Warriors
1 Aralık 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Akwa United
24 Aralık 2022 yılında Akwa United
Elkanah Godgift Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elkanah Godgift şuan Akwa United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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