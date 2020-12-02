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Ellen Page sevenlerini şok eden gerçeği açıkladı! Oyuncunun yeni ismi 'Elliot Page'

Inception (Başlangıç), Juno, X-Men gibi birbirinden başarılı filmlerde rol alan güzel oyuncu Ellen Page sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile trans birey olduğunu itiraf etti.

Ellen Page sevenlerini şok eden gerçeği açıkladı! Oyuncunun yeni ismi 'Elliot Page'

Sinema sektörünün en başarılı isimlerinden olan ünlü oyuncu Ellen Page yaptığı açıklama ile ünlüler camiasında adeta bomba etkisi yarattı.

Ellen Page sevenlerini şok eden gerçeği açıkladı! Oyuncunun yeni ismi 'Elliot Page'

Ünlü oyuncusu Ellen Page sosyal medya hesabından trans birey olduğunu Twitter hesabından paylaştığı mektupla duyurdu.

 

 

Adını Elliot Page olarak değiştiren 33 yaşındaki oyuncunun sosyal medyayı sallayan paylaşımı:

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" İfadelerini kullandı.

Ellen Page sevenlerini şok eden gerçeği açıkladı! Oyuncunun yeni ismi 'Elliot Page'

"KORKUYORUM"

Trans topluluğundan ilham aldığını dile getiren Kanadalı oyuncu, "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" ifade etti.

Ellen Page sevenlerini şok eden gerçeği açıkladı! Oyuncunun yeni ismi 'Elliot Page'
 
Hayranlarına seslenen Page, "Ben de sabır istiyorum.  Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.
 
Ellen Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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