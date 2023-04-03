Ellery Klaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ellery Klaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ellery Klaris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ellery Klaris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ellery Klaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ellery Klaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ellery Klaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ellery Klaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ellery Klaris 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Ellery Klaris Seymonson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ellery Klaris Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VV Zwaluwen Vlaardingen futbol takımında oynamaktadır. VV Zwaluwen Vlaardingen takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ellery Klaris'nin VV Zwaluwen Vlaardingen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ellery Klarisboyu ve yaşı kaç

Ellery Klaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ellery Klaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Spartaan Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Vitesse Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Spartaan Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Zwaluwen

1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21

27 Ocak 2023 yılında Zwaluwen

Ellery Klaris kimdir

Ellery Klaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ellery Klaris şuan VV Zwaluwen Vlaardingen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sparta Rotterdam (2012-2018), Spartaan '20 (2018-2019), Vitesse (2019-2020), Spartaan '20 (2020-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ellery Klaris nereli

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