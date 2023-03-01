Elliott Frear kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliott Frear Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliott Frear adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliott Frear Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliott Frear 11 Eylül 1990 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Elliott Thomas Frear şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliott Frear Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elliott Frear'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elliott Frear Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliott Frear isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elliott Frear Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliott Frear futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Exeter City

23 Ekim 2009 yılında Tiverton

31 Mayıs 2010 yılında Exeter City

30 Ekim 2012 yılında Salisbury

22 Mayıs 2013 yılında Exeter City

1 Temmuz 2013 yılında Salisbury

1 Temmuz 2014 yılında Forest Green

26 Ocak 2017 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2019 yılında Forest Green

27 Ağustos 2020 yılında Heart of Midl.

23 Temmuz 2021 yılında Bath City

Elliott Frear Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliott Frear şuan Bath City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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