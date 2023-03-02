Elliott Romain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliott Romain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliott Romain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elliott Romain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elliott Romain 1 Ocak 1992 tarihinde Horsham şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elliott Romain Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elliott Romain'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elliott Romain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elliott Romain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Three Bridges
1 Ağustos 2012 yılında Horsham YMCA
1 Mayıs 2013 yılında Three Bridges
1 Temmuz 2014 yılında Lewes
13 Temmuz 2015 yılında Eastbourne
14 Mart 2017 yılında FC Dag & Red
15 Aralık 2017 yılında Welling Utd.
15 Ocak 2018 yılında FC Dag & Red
18 Ocak 2018 yılında Torquay
31 Mayıs 2018 yılında FC Dag & Red
26 Ekim 2018 yılında Maidstone
1 Temmuz 2019 yılında Eastbourne
26 Ekim 2019 yılında Dartford
1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet
18 Ağustos 2022 yılında Eastbourne
15 Eylül 2022 yılında Ebbsfleet
2 Aralık 2022 yılında Hemel
2 Ocak 2023 yılında Ebbsfleet
Elliott Romain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elliott Romain şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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