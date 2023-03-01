Ellis Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ellis Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ellis Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ellis Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ellis Chapman 8 Ocak 2001 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ellis Darren Chapman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ellis Chapman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ellis Chapman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Ellis Chapman'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ellis Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ellis Chapman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ellis Chapman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ellis Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leicester U18

1 Temmuz 2017 yılında Lincoln City

7 Şubat 2019 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2019 yılında Lincoln City

15 Ekim 2020 yılında Cheltenham

17 Kasım 2022 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2023 yılında Cheltenham

Ellis Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ellis Chapman şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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