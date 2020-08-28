Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi yapımı

Elma sirkesinin kolesterol, diyabet, kanser, cilt rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Mikropları öldürdüğü bilinen, mantar ve siğilleri geçiren potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B, C ve E vitaminleri içeren elma sirkesi bunların yanı sıra salata ve sosları tatlandırmak için de kullanılır. Peki elma sirkesi nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Neye iyi gelir? Ne için kullanılır? Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR? YAPIMI

MALZEMELERİ

2 kg.büyük boy kırmızı elma (organik elma)

4,5 litre içme suyu

6 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Elmalarınızı güzelce yıkayın. Yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Çekirdekli kısımlarını çıkartın.

Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.

Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar kıvamlı bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin.

Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını, çevrede sirke sineklerinin oluşmaya başladığını ve sirke koktuğunu göreceksiniz.

Tüm bu belirtiler oluşup sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın.

Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde saklayın.

Sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirke anasını içerisinde metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp kullanabilirsiniz

PÜF NOKTASI

Elmaları kabuklarını soymadan kullanmayı tercih edin.

Organik ve ilaçsız yetiştirilmiş elmalar kullanmaya özen gösterin.

Mayalanma işleminin zamanından önce oluşmasını engellemek için kullandığınız elmaların zedesiz ve sulu olmasına dikkat edin.

Kavanoza koyduğunuz elma dilimleri, kavanozun yarısını doldurmalı.

Mayalanma sürecinde doğru sıcaklık ve ortamda bozulmadan uzun süre bekletilen elma sirkesi, bir o kadar keskin ve etkili olur.

Hazır durumda olan ev yapımı elma sirkesi üzerinde oluşan sirke anasını alıp bir sonraki sirke yapımında maya olarak kullanabilirsiniz.

Hazır olan sirkeyi, tülbentten geçirdikten sonra kullanabilirsiniz, renginin çok fazla berrak olmaması sizi yanıltmasın.

ELMA SİRKESİ NE İÇİN KULLANILIR? FAYDALARI

Elma sirkesi antiseptik özelliği ile hem mutfakta hem de kişisel bakımda kullanılır.

Sebzeler sirkeli suda bekletildiğinde üzerindeki mikroplar ölür.

Cildi yatıştırma özelliği bulunur.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Diş temizliğinde kullanılabilir, su ile karıştırılarak gargara yapıldığında ağız kokusunu ortadan kaldırır.

Bağırsak hareketlerini düzenler.

Düzenli kullanıldığında vücuttaki yağ yakımını hazırlandırır.

Kolesterolü düşürmede destek olur.

Tok tutucu özelliği ile diyetlerde sıklıkla kullanılır.

Kan şekerinin dengelenmesine yardım eder.

Ev temizliğinde hijyen sağlamak için tercih edilir.

ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

ELMA SİRKESİ SAÇ BAKIMI

Elma sirkesi ile saç maskesi ve saç bakımı mümkündür. Sirke, saçlara parlaklık verir, elma sirkesi ile ölü deriyi atarak saçta kepek sorununu uzaklaştırır. Elma sirkesi saç rengini açar mı sorusunun yanıtı evettir. Sirke saç rengini açmak için kullanılabilir. Renk değişimi olmadan, sadece bakım için maske yapılacaksa, özellikle boyalı saçlarda sirkenin su içinde iyice seyreltilerek maske yapılması önemlidir. Elma sirkesi ile saç maskesi nasıl yapılır diye sorarsanız, bir çay bardağı su ile elma sirkesini karıştırmalısınız. İçine bir çay kaşığı tuz eklendikten sonra karışımı saçlarınıza sürebilirsiniz. Saçınızda bir saat kadar bekleyen karışımı soğuk su ile durulayarak çıkarabilirsiniz. Elma sirkesi ve saç bakımı konusunda dikkat etmeniz gereken ise karışımın saç diplerine değmemesidir. Asidik olan karışım deride yanmaya sebep olabilir.

ELMA SİRKESİ CİLT BAKIMI

Elma sirkesinin cilde faydaları arasında ölü deriden arındırma özelliği ilk sırada yer alır. Cildi temizleyen ve gözenekleri açan sirke, su ile karıştırılarak pamuk yardımıyla cilde sürülür. Cilt üzerindeki bakterileri öldürerek mikrobiyal sorunları azaltır. Akne gibi bakteri üremesi ile artan cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilir. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanılabilir. Yüzdeki lekelerin açılmasına yardımcı olan sirke, düzenli kullanımda yaşlılık lekelerinin de açılmasına yardım eder. Soğan suyu ile elma sirkesi karıştırılarak yarım saat yüzde tutulur, leke açıcı bu maske durulanarak ciltten arındırılır. 15 günde bir kullanılması önerilen maske sonrasında düzenli güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Mantar gibi sorunlara da çare olan sirke, günlük kullanımda cildin kendini yenilemesine yardım eder. Tırnakları her gün yarım saat sirkeli tuzlu suda bekletmek sorunların azalmasını sağlar.