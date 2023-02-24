Elom Nya Vedji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elom Nya Vedji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elom Nya Vedji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elom Nya Vedji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elom Nya Vedji 24 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Elom Kodjo Nya-Vedji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elom Nya Vedji Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Arnesen yapmaktadır. Elom Nya Vedji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elom Nya Vedji'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elom Nya Vedji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elom Nya Vedji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elom Nya Vedji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elom Nya Vedji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Planète Foot

1 Şubat 2019 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2020 yılında Zeta Golubovac

24 Ocak 2021 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Usti nad Labem

5 Eylül 2022 yılında OFK Grbalj

Elom Nya Vedji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elom Nya Vedji şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elom Nya Vedji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 18 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Togo U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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