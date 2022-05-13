Elon Mask twitter hesabından duyurdu! Satın alma işlemleri geçici olarak askıya alındı

Elom Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı 44 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Musk bugün yaptığı Twitter paylaşımda satın alma işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Açıklamasının ardından twitter payları piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25 düşüş gösterdi. Musk'ın bu kararı Twitter'daki sahta hesapları kapatacağına dair yaptığı açıklamadan sonra geldi.

Elon Musk'ın, Twitterı'n spam ve sahte hesapların kullanıcıların yüzde beşinden daha azını temsil ettiği açıklamasınndan sonra, "Bunun net olarak doğrulanmış halini görene kadar" anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Elon Musk, günler öncesinden "sahte hesapları kapatacağım" şeklinde tweet paylaşmıştı. Bu açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 19 düşüş göstermişti.