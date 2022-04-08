Elon Musk bu defa tüm insanlığa tehdit olmaya geliyor! Beyin çipi projesini insan üzerinde denemeye başladı bile!

Tesla CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl tüm Tesla hisselerini satmak uğruna iddiaya girmesiyle gündeme gelen Musk, bu sene Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta Putin'e teke tek dövüş teklif etmesi ve Milli otomobil TOGG'a verdiği destekle gündeme gelmişti. Son olarak, tüm gündemini projesine yönelten Musk, beyin çipini hayata geçireceğini duyurdu.

İNSANLARA UYGULANACAK

Elon Musk, Neuralink adını verdiği projeyle; birey beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi planlıyor.

Edinilen bilgiye göre; Neuralink projesi için gerekli çipler, insanlar üzerinde denemeye başlandı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor.