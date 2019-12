Elon Musk, Cybertruck ile sokaklara çıktı! Dubalara çarptı

Dünya üzerinde en çok konuşulan girişimci isim Elon Musk, yeni "oyuncağıyla" trafiğe çıktı. Ancak işler pek yolunda gitmedi...

İlk elektrikli pikap kamyonu “Cybertruck” ile trafiğe çıkan Elon Musk, dubalara çarparak bastı gitti.

Tesla, ‘Cybertruck’ olarak isimlendirilen ilk elektrikli pikap kamyonunu görücüye çıkarmış, Tesla’nın CEO’su Elon Musk da ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika’nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması maksadıyla tasarlanan bu elektrikli pikabı anlatmıştı.

Talihsizlikler işte tam da burada başladı.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH