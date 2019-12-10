Elon Musk, Cybertruck ile sokaklara çıktı! Dubalara çarptı

Dünya üzerinde en çok konuşulan girişimci isim Elon Musk, yeni "oyuncağıyla" trafiğe çıktı. Ancak işler pek yolunda gitmedi...

İlk elektrikli pikap kamyonu “Cybertruck” ile trafiğe çıkan Elon Musk, dubalara çarparak bastı gitti.

Tesla, ‘Cybertruck’ olarak isimlendirilen ilk elektrikli pikap kamyonunu görücüye çıkarmış, Tesla’nın CEO’su Elon Musk da ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika’nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması maksadıyla tasarlanan bu elektrikli pikabı anlatmıştı.

Talihsizlikler işte tam da burada başladı.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH — Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019

Aracın niteliklerini sayan Musk, zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamaya kalkışınca pikap sanki elinde kaldı. Pikaba atılan metal toplar, beklenenin aksine iki camı da kırdı.

DUBALARI ÇARPTI GEÇTİ

Üzerinden bir ay geçmeden Elon Musk, ‘Cybertruck’ ile yola çıktı. Musk’ın, Kaliforniya/Malibu’daki lüks bir restoranın otoparkından çıkarken ‘Cybertruck’ı trafik dubasına çarpmasının görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Edward Norton da çıkıp baktı

Habere göre 'Cybertruck' hayranı çıkan ünlü aktör Edward Norton da bir ara restorandan ayrılıp fütüristik tasarımlı aracı incelemeye gitti.

Musk ise çıkış yaparken arka tekerle trafik dubasına çarpmasına rağmen durup aracın zarar görüp görmediğine bakmadan basıp gitti.

Bu, 'Cybertruck' açısından ikinci utanç verici vaka oldu.

İlkinde sağlamlık gösterisi sırasında bir çelik top, kamyonun iki penceresini aşağı indirirken, Musk, "S...ir tanrım, bu biraz fazla sert oldu galiba" demişti.

Kurşun geçirmez, ultra sert çelik kapılar ise balyoz darbelerine dayanarak rezaletin büyümesini önlemişti.

Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa, 'Cybertruck'ı trafik dubasına çarpmaktan hasar almış gözükmedi.

'Nefes kesici tasarım'

Blade Runner filminin sanat direktörü Syd Mead, elektrikli kamyonun tasarımını 'nefes kesici' diye selamladı.

'Yollarda tehlike'

Ama diğer pek çok kişi 'Cybertruck'ı 'yollarda tehlike' diye niteledi. Avustralya otomobil güvenliği rating kuruluşu ANCAP'ın CEO'su James Goodwin, sivri köşeli tasarımın oldukça haşin gözüktüğünü ve yaya ile çarpışması halinde kaçınabilecek, korunabilecek yüzeylerinin olmadığını belirtti.

'Yayalar düşünülmemiş'

Goodwin, çarpışmada başın ve/ya bacakların etkilendiğini ve 'Cybertruck'ın öncephesinin bacaklar bakımından pek esirgeyici gözükmediğini dile getirdi.