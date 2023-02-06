Elon Musk: "Deprem bölgesine Starlink uydusunu göndermeye hazırız." Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lik deprem tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Tesla, Twitter ve SpaceX sahibi Elon Musk ise internet erişimi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını dil getirdi.