Elon Musk: "Deprem bölgesine Starlink uydusunu göndermeye hazırız."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lik deprem tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Tesla, Twitter ve SpaceX sahibi Elon Musk ise internet erişimi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını dil getirdi.

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Elon Musk: "Deprem bölgesine Starlink uydusunu göndermeye hazırız."

Kahramanmaraş'ta sabah 4.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörlerinde sıkıntılar yaşanmış ve gereksiz telefon trafiğinin önüne geçilmesi için duyurularda bulunulmuştu. Elon Musk ise twitter üzerinden Türkiye hükümetinin gerekli izinleri verdikleri takdirde bölgeye Starlink uydularını gönderebileceklerini dile getirdi.

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Elon Musk twitter üzerinden bir kullanıcının sorusunun üzerine yaptığı açıklamada; "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" dedi.

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