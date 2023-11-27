Elon Musk geri adım attı! İsrail'e giderek Netanyahu ile bir araya geldi Gazze üzerinden Starlink'İ etkinleştirmeme kararı verdi

Daha önce yaptığı paylaşımla İsrail'in Gazze'de sivil ve masum insanların ölümlerini soykırım kabul ederek her türlü soykırım yayınlayanları X hesabından engelleneceğini durdurması üzerine gelen baskılara dayanamayıp geri adım atarak İsrail'e giderek Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası Gazze üzerinden Starlink'İ etkinleştirmeme kararı verdiğini açıkladı.

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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, konuya ilişkin X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

STARLİNK, İSRAİL ONAYI OLMADAN ÇALIŞMAYACAK

Karhi açıklamada, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etti.

Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

ELON MUSK GAZZE'YE UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ SUNACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Elon Musk geri adım attı! İsrail'e giderek Netanyahu ile bir araya geldi Gazze üzerinden Starlink'İ etkinleştirmeme kararı verdi

YAHUDİ LOBİSİNDEN ELON MUSK'A BASKI

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran katil İsrail'in soykırım derecesine varan saldırılarının sosyal medya platformu X üzerinden duyurulmasından rahatsız olan Yahudi lobisi, Elon Musk üzerindeki baskıyı artırmış, Avrupa Komisyonu ve Apple, Disney ve IBM gibi Yahudi lobileriyle bağlantılı büyük şirketler, X platformundaki reklam harcamalarını askıya almıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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