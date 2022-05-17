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  3. Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

Geçtiğimiz aylarda 44 milyar dolara Twitter'ı satıl aldığını duyuran ardından satın alma işlemlerinin askıya alındığı haberini veren Elon Musk spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğuna dair kanıt göstermemesi durumunda, anlaşmanın ilerlemeyeceğini söyledi. Musk, "Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5 kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu anlaşma, kanıt gösterilene kadar ilerleyemez." dedi.

Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

Nisan ayında Twitter'ı satıl aldığını duyuran Musk, spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğunu belirten hesaplamaya dair beklenen detaylar sebebiyle bu satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu. Musk bugün yaptığı paylaşımda ise Twitter'ın spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğuna dair kanıt göstermezse anlaşmanın ilerlemeyeceği haberini verdi.

Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

AÇIKLANAN RAKAMLARA ŞÜPHEYLE BAKIYOR

Spam hesaplar ilgili paylaşımlarına devam eden Musk yüzde 5 açıklamasına karşın, spam hesapların sosyal medya platformundaki kullanıcıların en az yüzde 20'sini oluşturmasına şüpheyle baktığını belirtti. 

Elon Musk katıldığı All İn Summit'te  "İddia ettiklerinden çok daha kötü olan bir şey için aynı fiyatı ödeyemezsiniz" ifadelerini kullandı. Etkinlikte, kendisine Twitter anlaşmasının farklı bir fiyata çekilme ihtimali sorulduğunda ise Musk, "Bu da ihtimaller arasında. Ne kadar çok soru sorarsam, endişelerim o kadar artıyor" şeklinde konuştu.

Twitter CEO'su Parag Agrawal Pazartesi günü yaptığı açıklamada spam hesapların son dört çeyrek için 'yüzde 5'in oldukça altında' olduğu bilgisini verdi. 

Elon Musk Twitterdaki bot hesapların ortaya çıkarılması için rastgele bir hesap seçilip test edilmesini önerdi. Musk,  "Bir ihtimal, günlük aktif kullanıcıların yüzde 90'ını bu hesaplar çıkabilir" demişti. 

Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

CAYARSA 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Twitter kaynaklarına göre Musk'ın açıklamalarının Twitter'ı satın alma anlaşmasının şirketi kötülememe şartlarını ihlal ettiği belirtildi. 

Twitter'ı satın almak için 44 miyar dolar ödeyen Musk, Nisan ayında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ancak satın alma işlemlerini askıya alınmasıyla şirketin hisseleri Cuma günkü işlemlerde yüzde 9.6 düşüşle 40.71 dolara kadar indi.

Twitter ile yaptığı anlaşma gereği cayma hakkı bulunmadığından eğer cayarsa şirkete 1 milyar dolar ödeyecek. 

Elon Musk Twitter hakkında net konuştu! Kanıt gösterilmezse anlaşma ilerlemeyecek

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