Elon Musk yasağı delip fabrikayı açtı, Trump destek verdi!

ABD'de koronavirüsün yankıları sürerken Elon Musk'ın fabrikasını açması büyük tepki görürken Trump'tan destek geldi.

Corona salgını sebebiyle yaşanan en ciddi sorunların başında üretime ara veren üreticiler ve ekonomik hareketliliğin yavaşlaması yer alıyor. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla da bu üretime ara verme durumundan ciddi bir biçimde etkilendi.

ÇALIŞANLARA İŞ BAŞI YAPTIRDI

Markanın CEO’su Elon Musk hafta başından itibaren Fremont’taki fabrikasını sokağa çıkma yasağını çiğneyerek açtı. Musk’ın bu duruma olan yaklaşımı ise “Tutuklanacak biri varsa o da ben olacağım” tarzında oldu. Sokağa çıkma yasağı süresinde çalışanlarını iş başı yaptıran Musk’a tepkiler oldukça ciddi boyutlarda oldu. Eyalette bazı yerlerde 7 Mayıs’tan itibaren üretim yerleri çalışmaya başladı. Ancak Tesla’nın fabrikasının bulunduğu Alameda’da karantina uygulaması sürüyor.

Musk, karantina uygulaması için ‘faşizm’ benzetmesi yaparak, “Açıkçası insanların anayasal haklarına karşı evlerinde zorla hapsedildiğini düşünüyorum” demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.

ABD Hazine Bakanı da bu konuda Tesla’ya destek verir nitelikte bir açıklamada bulunmuştu gerçekleşti. Steven Mnuchin, “California'nın şirketi kendi sınırlarında tutması için tek olan ABD fabrikasını yeniden çalıştırmasına yardımcı olmak gerekir.” dedi.

Son olarak konuyla alakalı Amerika Devlet Başkanı Donald Trump sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. California yönetimine seslenen Trump, “California Tesla’nın fabrikasını güvenli ve her önlemi alınmış şekilde bir an önce açmalı!” dedi.