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  3. Eltilerin savaşı, karı kocanın arasını açtı! Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Fotoğraflar ve soy isim detayı sosyal medyayı salladı!

Eltilerin savaşı, karı kocanın arasını açtı! Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Fotoğraflar ve soy isim detayı sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz gün, Atakan Özyurt'un nişanlısı ile aralarında geçen anlaşmazlığı sosyal medya hesabında anlatan Esin Çepni, eşi Bilal Hancı'yla aralarını açılmasına sebep oldu. Çepni'nin eşi Hancı ile fotoğraflarını kaldırması ve soy ismini değiştirmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Akıllarda, "Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı?" soruları yer etti.

Kafalar grubunun sevilen ikilisi Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın partnerleri arasında yaşanan gerginlik, üzücü sonuçlara sebep oldu. Geçtiğimiz gün, Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikaye sıralamasıyla takipçilerine içini döktü. Çepni konuşmasında, Atakan Özyurt'un nişanlısı Selen Kaldırım ile aralarında geçen tatsız olaylardan bahsetmiş, Kaldırım'ın, kendisini bir sebep yokken engellediğini ancak, eşi Bilal Hancı ve Atakan Özyurt'un arasında bir sorun olmadığının altını çizmişti. Tüm bunların ardından Esin Çepni'nin son hamlesi "Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Eltilerin savaşı, karı kocanın arasını açtı! Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Fotoğraflar ve soy isim detayı sosyal medyayı salladı!

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ AYRILDI MI? ELTİ SAVAŞI KARI KOCA ARASINI AÇTI!

Geçtiğimiz gün, Atakan Özyurt'un nişanlısı Selen Kaldırım ile aralarında geçen tatsız durumu takipçileriyle paylaşan Esin Çepni'den, beklenmedik bir hamle geldi. Çepni, sosyal medya hesabında "Hancı" soy ismini ve eşiyle birlikte oldukları fotoğrafları tek tek kaldırdı.

İkili arasında yaşanan üzücü durum akıllara "Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Eltilerin savaşı, karı kocanın arasını açtı! Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Fotoğraflar ve soy isim detayı sosyal medyayı salladı!Eltilerin savaşı, karı kocanın arasını açtı! Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Fotoğraflar ve soy isim detayı sosyal medyayı salladı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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