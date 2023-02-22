Elu Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elu Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elu Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elu Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elu Wilson 8 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elu Wilson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elu Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elu Wilson'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elu Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elu Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2019 yılında Akwa United
1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors
Elu Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elu Wilson şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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