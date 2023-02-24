Elvin Marseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Marseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Marseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elvin Marseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elvin Marseni 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elvin Marseni Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Elvin Marseni'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elvin Marseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elvin Marseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında FK Cetinje
10 Haziran 2022 yılında Decic Tuzi U19
9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic
Elvin Marseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elvin Marseni şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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