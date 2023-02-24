Elvir Trako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Trako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvir Trako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvir Trako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvir Trako 29 Ekim 1998 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvir Trako Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Elvir Trako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvir Trako'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvir Trako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvir Trako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvir Trako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvir Trako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında SC Burgdorf

31 Temmuz 2018 yılında NK Novi Travnik

1 Temmuz 2019 yılında NK Jajce

30 Temmuz 2020 yılında S. Novi Grad

1 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Elvir Trako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvir Trako şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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