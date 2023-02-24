Elvis Bibic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Bibic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Bibic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Bibic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Bibic 4 Mart 1992 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Bibić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Bibic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis Bibic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Elvis Bibic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Bibic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Bibic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elvis Bibic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Bibic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Zrinjski Mostar

20 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2013 yılında FK Olimpik

14 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

22 Temmuz 2014 yılında NK Jajce

23 Ocak 2017 yılında NK Vitez

1 Şubat 2018 yılında FK Olimpik

2 Ağustos 2019 yılında TOSK Tesanj

5 Şubat 2021 yılında Igman Konjic

Elvis Bibic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Bibic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.