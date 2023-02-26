Elvis Kamsoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Kamsoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Kamsoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Kamsoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Kamsoba 21 Temmuz 1996 tarihinde Nyanza-Lac şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Burundi,Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Kamsoba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Agency 10 yapmaktadır. Elvis Kamsoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis Kamsoba'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elvis Kamsoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Kamsoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Kamsoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Kamsoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Adelaide

1 Eylül 2016 yılında Bilinmiyor

1 Kasım 2016 yılında Knights

1 Ekim 2017 yılında Avondale FC

3 Ocak 2019 yılında Melbourne

22 Temmuz 2021 yılında Sydney FC

23 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Elvis Kamsoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Kamsoba şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Elvis Kamsoba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burundi takımında 3 numaralı formasıyla 17 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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